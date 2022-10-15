Сан-Хосе, США, 15 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nhl.com Андрей Свечников

Игра проходила на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

В составе победителей голы забили чешский нападающий Мартин Нечас (40-я минута) и финский форвард Себастьян Ахо (59-я).

Автором единственного гола «Шаркс» стал российский нападающий клуба Евгений Свечников (18-я).

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт в матче одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 18 октября на выезде сыграет с клубом «Сиэтл Кракен», а «Сан-Хосе» 16 октябре примет у себя команду «Чикаго Блекхоукс».