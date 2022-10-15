Вена, , 12:55 — REGNUM Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц выпустил при участии публициста Конни Бишофбергера книгу мемуаров, в которой описал свои впечатления от встреч с мировыми лидерами: президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Выдержки из книги под названием «Поговорим о политике» (нем. «Reden wir über Politik») 15 октября приводит РИА Новости.

Себастиан Курц и Владимир Путин Kremlin.ru

Курц семь раз встречался с российским лидером, и как глава МИД Австрии, и как федеральный канцлер страны, первый раз приехав в Москву в 2018 году. При этом он указывает, что его встреча с Путиным проходила в Кремле и «такие помещения есть и у нас (в Австрии — ред.), как у страны с богатой историей», хотя в то же время «Кремль или президентский дворец в Пекине — это совсем другие измерения».

«Как личность Путин — полная противоположность Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая… Благодаря своему прошлому в ГДР, Путин в совершенстве владеет немецким языком, но говорит на нём только в разговоре с глазу на глаз. Как только другие люди оказывались в комнате, использовались переводчики», — говорится в книге.

Также экс-канцлер утончил, что вместе с геополитическими вопросами и отношениями между Россией и ЕС, он обсуждал с Путиным экономические взаимоотношения, а также российский на первой встрече обсудил с ним своё разочарование в НАТО, так как блок нарушил своё обещание не продвигаться дальше на восток.

При этом Курц отметил, что конфликт на территории б. УССР иметь много последствий, часть из которых — рост цен, кризис всего товарного рынка, цен на энергоносители — уже наблюдаются в настоящее время.

Кроме того, он описал свою встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом, который оказался «неожиданно жизнерадостным и вежливым» и совершенно не таким, как его медийный образ.

«Трамп вообще очень эмоциональный персонаж. Он вступает в разговор с большой долей спонтанности и в игровой форме испытывает безграничную радость, узнавая своего собеседника с помощью вопросов, а также бросая (ему — ред.) вызов конкретными утверждениями или сбивая с толку… «Ты молодой парень (англ. «You»re a young guy»)», — поприветствовал меня Трамп (на момент встречи Курца и Трампа разделяли 40 лет разницы в возрасте — ред.), и я пошутил, что дела с моим возрастом с каждым днем всё лучше и лучше», — указал Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что новых мигрантов страна уже не может принимать, чаша переполнена.