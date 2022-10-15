Пенза, , 12:51 — REGNUM Пензенский драматический театр имени Луначарского одним из первых в стране представит на суд зрителей спектакль, посвященный ополченцам Донбасса. Инициатором этой камерной постановки стал художественный руководитель театра Сергей Казаков.

В основу будущего спектакля положена только что законченная повесть «Зов (ZоV). Три истории» известного пензенского писателя, автора исторической трилогии «Время проклятых королей» Виктора Бушмина. В спектакле рассказываются история о трёх наших соотечественниках-добровольцах, которых случай свёл вместе в одном окопе на передовой донбасского ополчения: о профессиональном военном-отставнике, молодом программисте и юной медсестре. Все трое — самые обычные люди, но их судьбы ещё раз доказывают, что в жизни всегда есть место подвигу. Над инсценировкой повести работает руководитель литературно-драматургической части театра Виталий Соколов. Режиссером спектакля станет актёр драмтеатра, дипломник режиссёрского факультета ГИТИСа Никита Кузин, уже известный пензенским зрителям своими постановками «Любовь до потери памяти», «Нам никогда не позабыть…», «Хорошая», «Двое», «Телефонный разговор». Премьера планируется на май 2023 года.