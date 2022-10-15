Париж, 15 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что больше всего боится получить травму перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

Fifa.com Лионель Месси

«Этот чемпионат мира отличается от прошлых, поскольку он будет проводиться в другое время года. Турнир очень близок, и любая мелочь, которая может случиться с вами, может оставить вас в стороне. То, что случилось с Пауло Дибалой, с Анхелем Ди Марией, беспокоит меня, а видя эти вещи, ты пугаешься больше», — цитирует Месси испанское издание As.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 13-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Последнюю игру с «Бенфикой» футболист пропустил из-за небольшого повреждения.