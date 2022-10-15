Донецк, , 12:45 — REGNUM За 10 минут ВСУ обстреляли Ясиноватую и Каштановое. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:25 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм; ️12:35 — н.п. Авдеевка — н.п. Каштановое: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку.

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