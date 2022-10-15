Иерусалим, 15 октября 2022, 12:43 — REGNUM Израильская армия сообщила о задержании троих подозреваемых в обстреле еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу.

Бойцы ПВО ЦАХАЛа во время операции «Страж стен»
Бойцы ПВО ЦАХАЛа во время операции «Страж стен»
(сс) Amit Agronov. IDF Spokesperson's Unit

«Бойцы ЦАХАЛ, службы общей безопасности ШАБАК и погранполиции МАГАВ задержали подозреваемого Мухаммада Уде, 19 лет, в селе Дейр-Джарир вместе с двумя другими подозреваемыми. В доме террориста обнаружены оружие, военное снаряжение и агитационные материалы», — отмечается в сообщении .

Вечером 14 октября израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, открывшего стрельбу в поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, один израильтянин получил ранения.