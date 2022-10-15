Иерусалим, , 12:43 — REGNUM Израильская армия сообщила о задержании троих подозреваемых в обстреле еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу.

Бойцы ПВО ЦАХАЛа во время операции «Страж стен» (сс) Amit Agronov. IDF Spokesperson's Unit

«Бойцы ЦАХАЛ, службы общей безопасности ШАБАК и погранполиции МАГАВ задержали подозреваемого Мухаммада Уде, 19 лет, в селе Дейр-Джарир вместе с двумя другими подозреваемыми. В доме террориста обнаружены оружие, военное снаряжение и агитационные материалы», — отмечается в сообщении .

Вечером 14 октября израильские военнослужащие нейтрализовали палестинца, открывшего стрельбу в поселении Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан, один израильтянин получил ранения.