Варшава, 15 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Центр анализа угроз Microsoft выявил кибератаку новым вирусом-вымогателем на транспортные и логистические компании Киева и Польши.

Хакер

«Центр анализа угроз Microsoft выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на [территории б. УССР] и в Польше», — отмечается в сообщении Microsoft.

11 октября была предпринята атака с использованием новой программы — Prestige. Microsoft ранее не сталкивалась с такой программой и не смогла выявить причастность к атаке известных кибергрупп.