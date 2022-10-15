Варшава, 15 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В результате последовавших после теракта киевских спецслужб на Крымском мосту российских массированных ударов, число беженцев с территории б. УССР в Польше возрастёт. Об этом 12 октября написало польское издание «Dziennik Polityczny» («Политический журнал»).

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Отмечается, что грядущей зимой жителям Польши также будет нелегко из-за несбалансированной политики правительства страны, что новая волна мигрантов только усугубит.

При этом уточняется, что польские власти от имени США загоняют свою страну в нищету, холод и невежество, так как это по-настоящему компрадорские элиты, выполняющие только внешние заказы других субъектов и не заботящиеся о благе населения и вообще о Польше. В то же время, многих поляков пугает мысль о том, чтобы жить рядом с жителями территории б. УССР.

Также указывается, что одним из факторов этого является вопрос о Волынской резне, а также то, что официальный Киев насаждает идеи бандеровщины, в результате чего укронацисты и их символика стали часто встречаться в польских города. В то же время «участились эксцессы с участием мигрантов» с территории б. УССР и «это ещё до того, как начнется настоящая холодная погода».

Кроме того, уточняется, что многие жители территории б. УССР могу не захотеть вернуться домой после окончания конфликта и тогда жители Польши будут вынуждены жить в двухэтническом государстве, где мигранты будут потенциальной силой политического и социального влияния, так как власти уже сейчас дают им многие права польских граждан.

В то же время, автор статьи сомневается, что жители территории б. УССР будут участвовать в процессе ассимиляции, при том что Польша так и не получила извинений Киева за Волынскую резню, а также не услышала четкой декларации и отказа от разоблачения бандеровщины, что является необходимым для мирного сосуществования поляков и мигрантов.

«Но это, конечно, идеальная компоновка. [Жители б. УССР] не хотят и не захотят слышать о каких-либо уступках в будущем. В этом случае единственным хорошим решением (реализованным также и в России) является введение своеобразной культурной автономии. Это не даёт иностранному элементу возможности получить свой собственный политический субъект, например, автономную республику, но позволяет им свободно выражать себя культурно и морально», — говорится в публикации.

«Проще говоря — политическая авантюра, в которую на данный момент запуталась Польша — помощь [Киеву] в виде оружия, общей границы, особого положения поляков в [киевксом] правительстве … и возможности взятия поляками контроля над [киевскими] предприятиями — может, однако, закончатся планомерно восстановлением Восточных окраин для размещения новых … поляков [с территории б. УССР], не желающих ассимилироваться на бывших территориях западной [части территории б. УССР].Благодаря поддержке США этот вопрос сейчас решён и находится в стадии реализации», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Польши Анджей Дудаподписал закон «О защите потребителей электроэнергии в 2023 году», предусматривающий заморозку тарифов на электроэнергию для граждан на уровне цен 2022 года в определённых пределах потребления.