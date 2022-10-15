Астана, , 12:22 — REGNUM Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества на 2022−2024 годы. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

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Президенты двух стран Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов, который находится в Астане с первым госвизитом, провели переговоры в узком и расширенном составах.

«В рамках госвизита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан были подписаны совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана, комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022—2024 годы», — отмечается в сообщении.

Меморандумы о взаимодействии подписали министерства финансов, энергетики, сельского хозяйства, внутренних дел. В целом Казахстан и Туркмения подписали более 10 документов.