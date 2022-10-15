Москва, , 12:17 — REGNUM Цены на новые автомобили иранских компаний Khodro и Saipa в России могут составить от 1,2 млн рублей. Об этом пишет журнал «За Рулём».

Iran Khodro Dena+ Iran Khodro

Иранские представили новые автомобили на Московском международном автомобильном салоне в конце августа 2022 года. Компания Iran Khodro на этой выставке показала седан Tara, а Saipa — седан Shahin.

Компании планируют запустить продажу новых моделей на российском рынке в ближайшее время. Модель Tara сейчас проходит сертификацию, ожидается, что продажи в России начнутся до весны 2023 года.

Седан Tara построен на базе платформы модели Peugeot 301. Автомобиль оснащается двигателем TU5 1.6 мощностью 115 л. с. Издание ожидает, что цена на эту модель в России составит от 1,5 млн рублей.

Saipa Shahin выполнена на базе шасси XP90 компании Toyota. Автомобиль оснащается бензиновым мотором 1.6 мощностью 110 л. с. Ожидаемая стоимость в России — от 1,2 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты оценили перспективы иранских автопроизводителей в России