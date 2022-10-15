Москва, 15 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Цены на новые автомобили иранских компаний Khodro и Saipa в России могут составить от 1,2 млн рублей. Об этом пишет журнал «За Рулём».

Iran Khodro Iran Khodro Dena+

Иранские представили новые автомобили на Московском международном автомобильном салоне в конце августа 2022 года. Компания Iran Khodro на этой выставке показала седан Tara, а Saipa — седан Shahin.

Компании планируют запустить продажу новых моделей на российском рынке в ближайшее время. Модель Tara сейчас проходит сертификацию, ожидается, что продажи в России начнутся до весны 2023 года.

Седан Tara построен на базе платформы модели Peugeot 301. Автомобиль оснащается двигателем TU5 1.6 мощностью 115 л. с. Издание ожидает, что цена на эту модель в России составит от 1,5 млн рублей.

Saipa Shahin выполнена на базе шасси XP90 компании Toyota. Автомобиль оснащается бензиновым мотором 1.6 мощностью 110 л. с. Ожидаемая стоимость в России — от 1,2 млн рублей.