Херсон, , 11:52 — REGNUM В настоящее время боевики киевского нацистского режима делают попытки начала наступления на территории Херсонской области. Об этом 15 октября сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть информация о том, что укронацисты попытались начать наступление … в районе Дудчаны в направлении Берислава. Было произведено несколько обстрелов, в Бериславе на данный момент тихо», — сказал он.

Также Стремоусов отметил, что пока российские войска не наблюдают в свзяи этими попытками ВСУ каких-либо жёстких моментов и пообещал сообщать об изменении обстановки.

При этом заместитель главы региона вновь призвал мирных жителей Херсонской области и в первую очередь — жителей правобережья Днепра, выехать в другие регионы России на время военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Италия, предположительно, поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Spada.