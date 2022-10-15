Донецк, , 11:47 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:10 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм; ️11:10 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. ️10:45 — н.п. Дружба — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️11:25 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.

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