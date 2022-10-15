Москва, 15 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Модернизированная версия пожарного вертолёта Ка-32А11ВС выполнила первый полёт с новыми двигателями, которые позволят расширить географию применения летального аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

78.mchs.gov.ru Пожарный вертолет Ка-32

Новый двигатель ВК-2500ПС-02 разработан и производится специалистами предприятия «ОДК-Климов». Эта модель разработана для противопожарной модификации среднего вертолёта Ка-32.

Силовая установка ВК-2500ПС-02 превосходит предыдущие варианты по ряду характеристик, включая применение цифровой электронной системы управления и контроля с обратной связью типа FADEC БАРК-6В-7С. Этот двигатель повышает управляемость вертолёта в условиях повышенной температуры и в горной местности.

«Всё это позволит расширить географию применения винтокрылого пожарного, который на сегодняшний день уже помогает справляться с огнём и спасать людей в десятках стран», — отметили в Ростехе.

Ка-32А11ВС является первым в мире пожарным вертолётом, который можно использовать при температурах до −20 °С. Российским специалистам удалось достичь таких параметров благодаря использованию уникальной системы пожаротушения СП-32 с подогревом воды.