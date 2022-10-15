Екатеринбург,
15 октября 2022, 12:20 — REGNUM Хоккейная команда «Автомобилист» из Екатеринбурга одержала ещё одну победу. Игра прошла на домашнем льду 14 октября.
Соперником уральцев выступила команда «Ак Барс» (Казань). Счёт составил 2-1.
Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Алексей Колчин © ИА REGNUM