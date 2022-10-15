Рим, 15 октября 2022, 11:44 — REGNUM Италия, предположительно, поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности Spada. Об этом 15 октября пишет La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО.
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Отмечается, что на базе ВВС Италии в Ривольто уже началась проверка состояния ЗРК, хранящихся в ангарах.
Данные ЗРК были сняты с вооружения в Италии и Испании несколько месяцев назад.
Решение о поставке Sparda будет принимать новое итальянское правительство, которое может возглавить Джорджа Мелони — лидер партии «Братья Италии».
Ранее сообщалось, что Франция намеревается поставить ВСУ ЗРК малой дальности «Кроталь», а также радиолокационные системы GM200.