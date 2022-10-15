Москва, , 11:40 — REGNUM Росгвардия на фоне частичной мобилизации усилила охрану военкоматов из-за роста числа случаев нападения на них, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что уже имели место задержания злоумышленников с поличным: например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве очевидцы рассказывали о вручении повесток у станций метро в Москве и около жилых домов в Санкт-Петербурге.