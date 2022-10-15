Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Систему спутникового интернета Starlink американской компании SрасеХ на территории б. УССР активно пытается уничтожить Россия. Об этом 15 октября написал глава названной компании Илон Маск на своей странице в одной из соцсетей.

Илон Маск

Как отметил глава SрасеХ, в настоящее время связь Starlink является единственной действующей в зоне боевых действий системой связи и все остальные — «мертвы».

«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы… Даже в этом случае Starlink всё ещё может умереть», — написал Маск в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США понимают важность обеспечения вооружённых формирований киевского режима стабильной спутниковой связью, конкретные варианты решения этой проблемы, возникшей в связи с отказом основателя SpaceX Илона Маска продолжать оплачивать работу Starlink на территории б. УССР, в настоящее время изучает Пентагон.