Москва, 15 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с аварией на угольной шахте. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков», — отмечается в сообщении.

28 человек погибли при взрыве на угольной шахте на севере Турции. Ещё 11 человек госпитализированы.

ЧП произошло вечером 14 октября в шахте на глубине около 300 м.