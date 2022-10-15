Киев, , 11:28 — REGNUM Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко призвал жителей Киева и области максимально экономить электроэнергию из-за серьезных повреждений инфраструктуры.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Моя просьба абсолютно проста: жители Киева и Киевщины, пожалуйста, сегодня максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов», — написал он в Telegram-канале.

Ранее киевские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил повреждения в ходе ракетного удара утром 15 октября.