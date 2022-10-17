Москва, , 17:41 — REGNUM В октябре 2022 года всероссийская акция «Сохраним лес», проводимая в поддержку национального проекта «Экология», перешла условный рубеж к достижению главной цели года — высадке 70 млн деревьев во всех регионах нашей страны. Знаковые деревья для преодоления отметки в 35 млн были высажены в иркутском городе Усолье-Сибирское.

Крым объявил о старте акции «Сохраним лес» Цитата с сайта сохранимлес. рф

50 саженцев сосны появились на Аллее менделеевцев благодаря «Волонтерам Леса», участникам образовательного проекта «Менделеевские классы», а также корпоративным волонтерам Госкорпорации «Росатом» — партнера акции «Сохраним лес» в 2022 году.

«За два года совместными усилиями мы добились хороших результатов, как в части приведения в безопасное состояние промышленных площадок таких как «Усольехимпром», так и в развитии проекта «Менделеевские классы». С командой города работаем над дальнейшим развитием территории и воссозданием промышленного кластера «зеленой» химии. Работы предстоит еще очень много. Сегодня особенный день — третий поток менделеевский классов. Каждый участник дал клятву менделеевца и сможет более глубоко изучать профильные предметы, поступать в вузы и в дальнейшем работать на предприятиях нашей Госкорпорации, которые здесь появятся. Высадка 35-миллионного дерева совместно с «Волонтерами Леса» на Аллее менделеевцев — очень символична. Мы надеемся, что это станет доброй традицией», — пояснил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Андрей Лебедев.

Поддержать участников акции «Сохраним лес» приехал исполняющий обязанности ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Илья Воротынцев.

«Мы долго и много работали, чтобы разработать технологии, которые лягут в основу новых производств. Теперь отходы — это новые ресурсы. Накопленный экологический ущерб мы превращаем в рыночные продукты. Химики — это основа будущего технологического суверенитета нашей страны. Ребята, кто сегодня стал менделеевцем, вступили в большую семью. Сейчас в нашем университете — более 10 тысяч студентов, а по всей стране — миллионы людей, которые любят химию. Я вас призываю любить химию и сажать деревья, потому что фотосинтез — это тоже химическая реакция. Химия вокруг нас, и химия — это жизнь», — сказал исполняющий обязанности ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Илья Воротынцев.

Всего в Иркутской области в ходе мероприятий акции «Сохраним лес» в этом сезоне будет высажено более 600 тыс. деревьев на площади около 275 га.

В Искитимском районе Новосибирской области акцию «Сохраним лес» провели близ деревни Евсино. В апреле 2020 года лесной пожар уничтожил там 255 га зеленых насаждений, с тех пор в регионе ведутся лесовосстановительные работы. На этот раз часть пострадавшей лесной территории засадили 8 тысячами саженцев.

«Нынешний год особенный, юбилейный для нашей области. Поэтому мы приняли решение увековечить эту дату — высадить цифру 85 породно-отличающимися деревьями. Основной массив — сосна обыкновенная, а цифру — елочками-трехлетками. Если все саженцы приживутся, спустя многие годы с воздуха можно будет увидеть число 85», — рассказал заместитель генерального директора Бердского лесхоза Сергей Белов.

140 добровольцев подготовили к посадкам сосны и кедры, в числе волонтеров — сотрудники предприятий региона, представители министерства природы и администрации Искитимского района, студенты. По их словам, геоглиф станет особенностью нового бора и будет напоминать о нынешнем юбилее Новосибирской области.

В Челябинской области 13 октября высадки деревьев хвойных пород прошли в Кременкульском участковом лесничестве. Участники мероприятия — сотрудники центра пожаротушении и охраны леса, представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Леса» — восстановили участок, пострадавший от лесных пожаров прошлых лет, площадью в 1 га. Акция прошла при поддержке Трубной Металлургической Компании.

«Охрана природы неразрывно связана с развитием экономики — для ТМК экологический вектор всегда был приоритетом во всех проектах модернизации. Но мы считаем, что наша экологическая ответственность выходит за пределы наших производств, поэтому занимаемся экопросвещением, поддерживаем активистов и экологические инициативы. Акция «Сохраним лес» ориентирует крупные корпорации на то, чтобы они вносили свой вклад в компенсацию углеродного следа. Восстановить лес на большой территории — это кропотливый труд, такая работа требует поддержки. Поэтому в регионах присутствия заводов ТМК мы выступаем партнерами акции, призванной улучшить нашу среду обитания», — отметила главный эколог ТМК Елена Михайлова.

В Кременкульском лесничестве участники акции пополнили зеленый фонд Южного Урала на 6600 хвойных деревьев. Теперь лесники продолжат ухаживать за молодыми соснами. Кроме того, в рамках лесовосстановительной кампании в лесничествах проходят мероприятия по очистке леса от мусора, а также сбор семян для посадочного материала и беседы с местными жителями о бережном отношении к лесной природе.

В Челябинской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили еще 6600 молодых деревьев Цитата с сайта сохранимлес. рф

«Волонтеры леса не словом, а делом вносят свой вклад в восстановление наших российских лесов. И нам очень приятно видеть в их числе корпоративных волонтеров крупных компаний, которые уделяют особое внимание экоповестке и поддержке различных инициатив в области охраны окружающей среды. Каждое высаженное дерево снижает наш углеродный след. И помимо того, что мы высаживаем крупные деревья, как сегодня, мы делаем высадки сеянцев и саженцев абсолютно разных пород во всех регионах наших страны, в том числе на присоединенных территориях», — отметила руководитель акции «Сохраним лес», генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. В его поддержку уже четвертый сезон реализуется проект «Сохраним лес», ставший одним из самых масштабных в стране: более 2,5 миллионов жителей уже высадили свои деревья — это свыше 150 миллионов.