15 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Надир Керимов, , 12:01 — REGNUM 8 октября стало известно, что на Крымском мосту подорвали грузовик, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, погибли три человека. На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком… В ответ на организованный киевским режимом террористический акт в отношении Крымского моста, ВС РФ утром 10 октября на территории бывш. УССР нанесли удары по объектам инфраструктуры. Во многих областных центрах нет света и воды, есть перебои со связью. Киевский режим сообщает, что повреждено более десяти важных инфраструктурных объектов, в том числе и в Киеве. 11 октября Вооруженные силы России продолжили атаковать высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования объекты военного управления и энергетической системы бывш. УССР…

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот как последние события комментируют азербайджанцы:

Admin «Maira Baku»: «Всякий, кто будет радоваться, что сейчас взрывают Киев, должен помнить, что Киев — Мать городов русских! И то что происходит сейчас, это большая беда русского и народа [бывш. УССР]. Не вина [жителей территории бывш. УССР], что их захватила кучка фашистов, которые в свою очередь получают указания из одной известной страны. Враг не [жители бывш. УССР] — враг сидит за океаном!».

Murka: «Ни капли радости не испытываю. Но ненависть испытываю к США и Западу. Они рассорили братский народ».

AlexShtadt: «Это крайне печальная ситуация. И крайне обидно, что политики не обладали достаточной дальновидностью, чтобы эту ситуацию предотвратить».

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Пожар на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

Elya: «Виноват Зеленский! Столько лет было тихо, решил героем стать. А сколько невинных гибнет, но ему всё равно на [житьелей бывш. УССР]. Ему лишь бы Путина убрать. А Путину до лампочки».

Натэлла: «Может, теперь жители Киева поймут, что творилось с теми, против кого воюют».

Мнения подписчиков Телеграм-канала UDudaka:

Aynur Т: «Война — плохо. Нельзя договориться? Тюрки не прочь показать цивилизованный подход использования эффективной дипломатии, где только частично и точечно (гуманно) применяется военная сила — только ради стимулирования дипломатии в эффективном для решения конфликта направлении. Готовы поделиться опытом, предложить роль посредника».

Tamerlan Axundov: «Россия и [киевский режим] не смогут решить свой конфликт, необходима сильная рука, которая поставит обе стороны на место».

Esmira Agayeva: «Мы тоже пытались решить вопрос Карабаха цивилизованно на протяжении 30 лет».

Подписчики Телеграм-канала Caliber комментируют:

Fahri: «Теперь есть повод начать полномасштабную войну».

Тимур: «Это не снаряд, это от машины камикадзе. От снаряда так не бывает».

Ilham: «Каждый, кто радуется такому терроризму, забыл, что армяне у нас в Азербайджане взрывали… Это не война, это терроризм. А этому аплодировать не надо… Ведь Азербайджан за всё время не сделал такого гнусного хода против Армении. Наша страна воевала на поле боя».

Телеграм-канал Maira Baku сообщает подробности инцидента: «Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет, сообщил РБК источник в силовых структурах. По словам собеседника РБК, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте. На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, продолжил собеседник».

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «ЧП на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

onevesta: «Ужас в том, что людей уже используют вслепую».

Murka: «Больше похоже, что маленькая машина была с взрывчаткой. Мало верится, что причина в фуре. Даже предположить, что он не знал. Засунули между товаром. Но кто знает, где он мог остановиться, просто переночевать мог в машине и перед мостом. Умышленно, целенаправленно? Семью подставить свою? Тоже мало верится».

Аян: «Это какая ненависть у них именно к России. Как я могу радоваться чужому горю, когда погибли люди. Нормальные люди сопереживают, а не радуются. Ладно мост, но там ведь погибли люди».

veliore: «Честно сказать? Мне наплевать на этот конфликт. Как им было наплевать на наш. Если Карабах — это исторические земли Азербайджана и на Кавказе никогда не жили армяне, они туда переселенцы. То вопрос Крыма это уже спорная территория, из-за него всегда воевали русские, турки, греки, [жители бывш. УССР] и другие. И пусть теперь сами решают, чей он. Если бы это земли [жителям бывш. УССР] были бы дороги, то в 2014 они бы ее не сдали и не вышли бы оттуда без единого выстрела, сложили оружие и вышли, даже не дав отпор врагу. Значит, оно им не сильно и надо. Там татары больше протестовали, чем [жители бывш. УССР]. [Жители бывш. УССР] потом не закрыли границы с Крымом и ездили туда-сюда, разрешали русским въезжать [на территорию бывш. УССР]. Вели с оккупантом торговлю, наращивали обороты, транзит газа, зарабатывали русские деньги».

SH: »Во-первых, это трагедия. Гибнут мирные люди. Первопричина — агрессия России против [киевского режима]. Но не понимаю, чему удивляются [жители бывш. УССР]. Они ведь не могли не понимать, что Крымский мост Путин без ответа не оставит. Ему бы дома не простили, а власть для него — смысл жизни».