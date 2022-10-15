Чита, 15 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, отработали приёмы сложного пилотирования.

Восточный военный округ Су-30СМ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО, перед полётами вся техника прошла проверку, техобслуживание и дозаправку. Лётчики на земле провели тренировку предстоящих действий согласно, полетного задания.

«В воздухе лётчики многофункциональных истребителей выполнили элементы сложного и группового пилотажа. Помимо этого отрабатывались взлет и посадка, в том числе в режиме радиомолчания, а также маневрирование в составе боевых пар», — отметили в округе.

Пилоты совершали сложные манёвры на высотах до 5 тыс. метров. Всего было выполнено около 20 самолётовылетов.