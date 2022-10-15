Москва, , 11:20 — REGNUM В течение первых трёх месяцев после появления в Кодексе административных правонарушений санкций за дискредитацию Вооружённых сил (ВС) РФ российским судами было оштрафовано по этой статье 2504 человека на общую сумму 85,729 млн руб. Это 15 октября следует из опубликованных данных официальной судебной статистики по итогам первых шести месяцев 2022 года.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

При этом в обнародованных данных количество штрафов за несанкционированные выступления за первые шесть месяцев 2022 года оказалось заметно ниже, чем за прошлые аналогичные периоды, что свидетельствует о снижении протестной активности граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября из результатов опроса портала Superjob стало известно, что более половины жителей России поддерживают идею с отказом от публичных новогодних мероприятий в городах страны.