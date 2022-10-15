Донецк, , 11:11 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек, два танка, гаубицу и зенитно-ракетный комплекс. Об этом 15 октября сообщила народная милиция ДНР.

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«Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка (Т-80 БВ и Т-72Б), ЗРК «Оса», 5 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек», — отмечается в сообщении.

Ранее народная милиция ДНР сообщала, что потери ВСУ за сутки составили до 50 человек.