Бразилиа, , 11:09 — REGNUM Суд бразильского штата Сан-Пауло наложил штраф в размере 100 млн реалов ($19 млн) на американскую компанию Apple за продажи смартфонов iPhone без зарядных устройств в комплекте. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эмблема Apple Pixabay.com

В решении суда говорится, что Apple должна продавать смартфоны в Бразилии в комплекте с зарядными устройствами. В заключении отмечается, что отказавшись от зарядных устройств в комплектах iPhone американская компания навязала потребителям покупку дополнительного оборудования, которое ранее поставлялось вместе с остальным товаром.

Компания Apple прекратила укомплектовывать смартфоны iPhone зарядными устройствами в 2021 году. Тогда же в комплекты перестали включать проводные наушники.

В компании объяснили это решение заботой об экологии. В Apple заявили, что такое решение позволило уменьшить количество вредных отходов при производстве гаджета. При этом многие из покупателей могут не покупать зарядные устройства отдельно, так как у них остались адаптеры от предыдущих смартфонов.

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