Донецк, , 11:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:45 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 9 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще девять натовских снарядов.

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