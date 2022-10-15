Москва, , 11:07 — REGNUM На территории России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости выявили первый завозной случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2). Об этом 14 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства.

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«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — сказала она.

Также Попова отметила, перед новым этапом подъема заболеваемости ситуация по всем циркулирующим в России респираторным инфекциям продолжает оставаться достаточно стабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области заболеваемость ОРВИ остаётся высокой и превышает эпидпорог.