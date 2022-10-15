Донецк, , 11:04 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще девять натовских снарядов. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 9 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 15 минут ВСУ четыре раза обстреляли Донецк натовскими снарядами.

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