Москва, , 10:59 — REGNUM Видеозапись боевой работы экипажей армейской авиации Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе специальной военной операции (СВО) по денацификации на территории б. УССР опубликовало 15 октября Минобороны России.

Ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52 готовятся к взлёту Дарья Драй © ИА REGNUM

На выложенных в интерне кадрах запечатлено, как различные российские боевые вертолёты взлетают с аэродромов базирования, следуют по заданному маршруту, наносят удары по позициям и военным объектам врага, а затем возвращаются назад.

«Экипажи вертолетов успешно выполняют боевые задачи, уничтожая бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два мирных жителя были ранены при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ.