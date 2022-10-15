Москва, , 10:55 — REGNUM Сделать обязательными ежегодные медицинские осмотры военнообязанных, пребывающих в запасе, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

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«В дальнейшем надо сделать обязательными ежегодные медицинские осмотры военнообязанных, пребывающих в запасе, как это было в советские годы», — сказал Миронов.

При этом, по его мнению, на время проведения обследования у граждан должна сохраняться заработная плата по месту работы.

«Только так мы сможем контролировать состояние здоровья пребывающих в запасе, то есть миллионов наших граждан трудоспособного возраста», — отметил парламентарий.