Ашхабад, , 10:53 — REGNUM Туркмения сможет увеличить экспорт газа в Китай почти в два раза благодаря вводу в эксплуатацию четвертой ветки газопровода Туркмения — Узбекистан — Казахстан — Китай. Об этом 15 октября передает «Нейтральный Туркменистан».

Туркмения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сдача четвертой ветки газопровода позволит увеличить экспорт туркменского газа в КНР до 65 млрд куб. м в год. При этом сейчас газопровод пока что состоит из трех линий, отметили в сообщении.

По данным издания, Туркмения в 2021 г. поставила в Китай почти 34 млрд куб. м газа, а уже с запуском новой ветки газопровода поставки в КНР вырастут в 1,9 раза.

Кроме того, недавно были достигнуты договоренности с китайской стороной по поводу разработки второй очереди месторождения Galkynys.