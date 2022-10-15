Херсон, , 10:48 — REGNUM В данный момент правоохранительные органы Херсонской области продолжают работу по обеспечению безопасности населённых пунктов на территории региона, и потому мирные жители могут быть спокойны. Об этом 14 октября заявил журналистам врио губернатора области Владимир Сальдо, видеозапись его заявления размещена в его телеграм-канале.

Как указал глава Херсонской области, правоохранители региона работают над обеспечением безопасности в его населенных пунктах, постоянно задерживая правонарушителей.

«Жители поэтому, наверное, спокойнее тех, кто пытается паниковать. Это видно», — сказал он.

Также Сальдо почеркнул, что область имеет возможность жить в нормальном мирном режиме, так как в населённых пунктах ходит транспорт и функционируют коммунальные службы.

«В этот светлый праздник ещё раз хочу всех поздравить и пожелать, чтобы как можно скорее была достигнута абсолютная победа, которая даст возможность людям вздохнуть спокойно и думать о мирной жизни, о будущем», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона вывезут всех желающих мирных жителей из региона на время военных действий.