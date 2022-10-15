Москва, 15 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Те бизнесмены, которые завышают цены на амуницию для российских солдат в последние недели, «наживаются на крови наших пацанов», считает актер Олег Протасов. Пост с критикой производителей и продавцов он разместил в личном микроблоге.

Mil.ru Амуниция российских военных. К передислокации готовы

«Я обращаюсь к вам, черти, рожи барыжные: вы вообще попутались, что ли? Вы задрали цены в 2-3 раза! Вы что, наживаетесь на здоровье и безопасности наших ребят, которые защищают нас от нацистов?!», — высказался Протасов.

Он также отметил, что рано или поздно предпринимателям, желающим «нажиться на здоровье и безопасности» российской армии, придется отвечать за свои поступки.

Напомним, после начала частичной мобилизации в розничной торговле резко выросли цены на индивидуальные средства бронезащиты, а также на медицинские аптечки. УФАС в различных регионах России стараются контролировать цены на товары для мобилизованных.