Омск, , 10:48 — REGNUM В Омске с 17 октября прекращают работу сезонные дачные маршруты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Дачный маршрут в Омске Администрация Омска

Решение связано с окончанием садово-огородных работ и установлением в регионе прохладной дождливой погоды.

Отмечается, что муниципальные дачные маршруты 112, 131, 139, 141, 171, 178 прекращают работу до весны 2023 года. Автобусы маршрута №90 будут следовать до конечной остановки «Поселок Солнечный», №119 следуют — до микрорайона Осташково.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области межмуниципальные автобусы переходят на зимнее расписание. Всего изменения коснутся 24 маршрутов, которые обслуживают дачные и садовые товарищества.

Подробнее: В Ярославской области региональные автобусы переходят на зимнее расписание