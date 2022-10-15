Ереван, , 10:44 — REGNUM Военные Азербайджана и Армении заявили об обстреле позиций на границе между странами.

«С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении н. п. Хазинавар Горусского района и Гюнешли Басаркечярского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии, дислоцированные в направлении н. п. Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района», — отмечается в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно заявлению, подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

Минобороны Армении обвинило в обстреле Азербайджан.

«15 октября примерно в 01:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям в восточной части армяно-азербайджанской границы», — отмечается на сайте ведомства.

В данный момент ситуация на границе относительно стабильная.