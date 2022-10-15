Тольятти, Самарская область, , 10:37 — REGNUM Шестидневный график производства автомобилей семейства Niva и Lada Granta продлён с конца ноября до конца декабря 2022 года. Об этом сообщает профсоюзная организация «АвтоВАЗа».

АвтоВАЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

До конца года сборка автомобилей Lada Granta и на платформе B0 на заводе в Тольятти будет производиться в две смены с понедельника по субботу. Автомобили семейства Niva будут собираться шесть дней в неделю в одну смену.

Заводы «АвтоВАЗа» переходили на режим сокращённой рабочей недели весной 2022 года из-за сбоев в поставках комплектующих на фоне антироссийских санкций. Производство в режиме полной рабочей недели было возобновлено в конце августа.

В июне «АвтоВАЗ» возобновил сборку Lada Granta, в июле — производство Lada Niva Legend. В августе запущена сборка модели Niva Travel. Далее в компании планируют возобновить выпуск моделей Lada Largus и Lada Vesta.

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