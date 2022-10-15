Иркутск, 15 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Иркутской области, проходящие подготовку в Новосибирске, Шилово и Юрге получили гуманитарную помощь из дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Телеграмм-канал мэра Иркутска Руслана Болотова Иркутяне отправили гуманитарный груз мобилизованным землякам

К бойцам также выехал мэр Иркутска Руслан Болотов. По его словам, в груз входят термобелье, детали снаряжения, предметы личной гигиены, а также индивидуальные аптечки для бойцов.

«Всё распределено по ротам и заскладировано. В ближайшее время офицеры будут распределять привезённое между всеми мобилизованными бойцами. Подчеркиваю, помощь получит каждый», — отметил он.

В Юрге Кемеровской области он осмотрел военно-учебный центр, в которых находятся военнослужащие. Условия размещения Руслан Болотов назвал достойными.