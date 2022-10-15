Партизанск, Приморский край, 15 октября 2022, 10:36 — REGNUM Власти региона подтвердили смерть военного комиссара города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Романа Малыка. Об этом 15 октября сообщили в администрации.
«Вечером 14 октября трагически ушел из жизни военный комиссар г. Партизанска, Партизанского и Лазовского района Малык Роман Васильевич», — отмечается в сообщении администрации Партизанского городского округа.
В связи со смертью военкома администрация выразила соболезнования его родным и близким.
Официальной информации о причинах смерти Малыка пока нет.