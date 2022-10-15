Анкара, , 10:34 — REGNUM Все вышедшие из находящихся под контролем Киева портов на территории б. УССР рамках договоренностей по экспорту зерна в морские гавани Болгарии, Грузии, Румынии и Турции на Черном море, вначале зашли в Стамбул, где перед отправлением в порт назначения прошли инспекцию представителей Совместного координационного центра (СКЦ). Об этом 14 октября заявила пресс-секретарь представительства ООН в СКЦ Исмини Палла.

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«Участвовавшие в инициативе и направлявшиеся в другие порты Черного моря суда — а у нас были суда, которые шли в Болгарию, Румынию, Грузию и другие порты на северном побережье Турции, — из … портов [на территории б. УССР] следовали по морскому гуманитарному коридору и маршруту под наблюдением СКЦ, прибывали в Стамбул, проходили инспекцию СКЦ и затем получали разрешение снова войти в коридор и прибыть в конечный порт назначения на Черном море», — приводит её слова ТАСС.

Также пресс-секретарь представительства ООН в СКЦ подчеркнула, что такие суда не имеют права на заход в другие порты и должны строгим образом установленному СКЦ маршруту, мониторинг которого ведется в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что гуманитарный коридор в рамках договоренностей по экспорту зерна по Черному морю может быть закрыт в случае, если подтвердится, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту была вывезена из Одессы на зерновозе.