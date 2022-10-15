Луганск, , 10:33 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки. Об этом 15 октября сообщает Народная милиция ЛНР.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, один танк, 3 артиллерийские установки, 6 бронетранспортеров, 13 единиц специальной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование. За сутки они очистили более 7 га территории от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Бондарево и Караван-Солодкий.