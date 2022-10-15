Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Новый пакет американской военной помощи в размере $725 уполномочил Госдеп США выделить киевскому террористическому режиму глава Белого дома Джо Байден. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба американской администрации.

Джо Байден DonkeyHotey

«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь [Киеву] на сумму до 725 млн долларов», — говорится в опубликованном меморандуме Байдена.

При этом ранее в СМИ появились в сообщения, что в новый пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму могут войти бронемашины и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель и глава американской компании SрасеХ Илон Маск написал, что Россия пытается «убить» систему спутникового интернета Starlink американской компании SрасеХ на территории б. УССР, и она может перестать функционировать, несмотря на вложенные в неё ресурсы для защиты.