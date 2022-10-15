Киев, , 10:14 — REGNUM Объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил повреждения при ракетном ударе утром 15 октября. Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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"Объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжелые повреждения», — отмечается в сообщении.

«Укрэнерго» вновь призывает граждан экономить электроэнергию с 17:00 до 23:00 и быть готовыми к веерным отключениям.