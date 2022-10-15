Омск, , 10:14 — REGNUM 15 октября в 242-м учебном центре ВДВ состоялись проводы мобилизованных к местам решения боевых задач в рамках специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Боевая подготовка мобилизованных в Омской области Телеграмм-канал Александра Буркова

По его словам, бойцы отмечают совершенно новый уровень подготовки и иные подходы к обучению, чем во времена их срочной службы. В частности, программа была значительно дополнена по сравнению со старой.

«Мы видим, что в наших частях-формирователях подготовка проводится не формально, резервисты получают необходимые боевые навыки прежде, чем отправиться в зону специальной военной операции», — отметил глава региона.

В омских учебных центрах мобилизованные занимаются физподготовкой, обучаются тактической стрельбе и тактике ведения боевых действий. По мнению Буркова, после такой подготовки бойцы успешно выполнят поставленные перед ними задачи.

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