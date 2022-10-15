Вашингтон, 15 октября 2022, 10:13 — REGNUM Россия пытается «убить» систему спутникового интернета Starlink американской компании SрасеХ на территории б. УССР, и она может перестать функционировать, несмотря на вложенные в неё ресурсы для защиты. Об этом 15 октября написал глава указанной компании Илон Маск на своей странице в одной из соцсетей.
По словам Маска, на данный момент Starlink является единственной системой связи, работающей в зоне боевых действий, так как все остальные там уже не работают.
«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы… Даже в этом случае Starlink всё ещё может умереть», — написал он в своём сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США понимают важность обеспечения вооружённых формирований киевского режима стабильной спутниковой связью, конкретные варианты решения этой проблемы, возникшей в связи с отказом основателя SpaceX Илона Маска продолжать оплачивать работу Starlink на территории б. УССР, в настоящее время изучает Пентагон.