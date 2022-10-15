Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Россия пытается «убить» систему спутникового интернета Starlink американской компании SрасеХ на территории б. УССР, и она может перестать функционировать, несмотря на вложенные в неё ресурсы для защиты. Об этом 15 октября написал глава указанной компании Илон Маск на своей странице в одной из соцсетей.

Илон Маск Цитата из видео «Интервью Илона Маска для Axel Springer 2022 Заменят ли роботы людей?»

По словам Маска, на данный момент Starlink является единственной системой связи, работающей в зоне боевых действий, так как все остальные там уже не работают.

«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы… Даже в этом случае Starlink всё ещё может умереть», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США понимают важность обеспечения вооружённых формирований киевского режима стабильной спутниковой связью, конкретные варианты решения этой проблемы, возникшей в связи с отказом основателя SpaceX Илона Маска продолжать оплачивать работу Starlink на территории б. УССР, в настоящее время изучает Пентагон.