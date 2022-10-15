15 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска 14 октября внесли в список врагов киевского режима (сайт «Миротворец») в связи с отказом компании SpaceX платить за интернет Starlink для киевского режима.

Оксана Переможенко, , 10:48 — REGNUM Американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска 14 октября внесли в список врагов киевского режима (сайт «Миротворец») в связи с отказом компании SpaceX платить за интернет Starlink для Киева. Однако анкета Маска через 15 минут исчезла со скандального сайта, а представители Киева заявили, что это было провокацией.

Иероним Босх. Корабль дураков

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На размещенной анкете о Маске было указано, что он якобы «не раз содействовал российской пропаганде». В качестве аргумента на сайте привели план по урегулированию конфликта на территории бывш. УССР, предложенный американский предпринимателем, а также то, что Маск признает Крым российским.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что пример с Маском должен показать другим, что такое неблагодарность киевского режима, а также стоит ли вообще помогать бандеровцам.

«Отплатили за предобрейшее», — написала Катерина.

«Надо Маску отправить, пусть знает, что он в расстрельном списке», — добавила Katerine L.

«Бандеровская благодарность», — пишет Ig@.

«Илон Маск просит исполнить песню Михаила Круга «Что ж ты, фраер, сдал назад» для его лучшего друга Владимира Зеленского», — иронизирует Л. Э., указывая на то, что анкета была удалена через 15 минут после размещения.

«Может, другие теперь задумаются, какая ответочка прилетит от [бандеровцев] за помощь», — задался вопросом MemoCoder.

«Хорошо, что памятник Маску на [территории бывш. УССР] не успели поставить, потому, что пришлось бы [им] его сносить за столь лютую зраду (предательство — О. П.)», — смеется Сергей.

Илон Маск Heisenberg Media

«Длинные руки Кремля», — шутит EV, комментируя обвинения в провокации.

«Снова русские виноваты», — смеется Марина.

«Путин лично взломал «Миротворец», — пошутила одна из участниц обсуждения.

«А [бывшего после Киева в Германии Андрея] Мельника тоже русские заставили Маска посылать?» — задалась вопросом Лара.

«Ещё немного, и Байдена туда (на «Миротворец» — О. П.) повесят. Надеюсь в ноябре», — не без сарказма пишет Polina.

«Может, и «Миротворец» Россия создала? Уверен, скоро будут так говорить», — добавил RAY.

«От попрошаек другого не ждали», — отреагировал Vik.

«Скудоумие как национальный признак», — прокомментировала Евгения Б.

«Вот пусть теперь Илон подумает, кому он помогал. И все они подумают, кому помогают, и против кого и чего выступила Россия…» — отметила Ирина.

«Ну вот, от любви до ненависти один шаг, ждём заведения на него уголовного дела и повестки в суд», — написала Лана.

«Ну, а с РФ не так было? Та же песня, сколько выпрашивали подачек, и враги… Они и США проклянут…» — считает Joya.

«Маск хлебнул украинства и понял, что не тем помогал», — смеется Pavel7719.

«Предлагаю не мешать им (Киеву — О. П.). Сами себя изничтожат», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

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