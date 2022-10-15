Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с министрами обороны Финляндии и Швеции Антти Кайкконеном и Петером Хультквистом обсудил вступление их стран в НАТО и последствия подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в распространённом 14 октября заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера.

Остин США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Патрик Райдер «[Министры обороны] обсудили последствия взрывов на трубопроводах «Северный поток»… а также другие вопросы в сфере безопасности в Северной Европе и Арктике».

Остин, Кайкконен и Хультквист также обсудили «вступление Швеции и Финляндии в НАТО» и нацеленность своих стран на «непоколебимую поддержку» киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, от проведения совместного расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» отказались Швеция, Германия и Дания, которые теперь проведут каждая собственное расследование.

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