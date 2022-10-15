Москва, , 10:04 — REGNUM О героизме и мужестве ефрейтора Дениса Шеверева, которые он проявил во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 15 октября в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ефрейтор в составе батальонно-тактической группы участвовал в освобождении одного из населённых пунктов от вооруженных формирований киевского террористического режима.

Также указывается, что во время продвижения российские войска встретили ожесточённое сопротивление врага, а Шеверев в ходе наступления действовал решительно и смело, ведя прицельный огонь по позициям киевских нацистов.

«В ходе боя Денис лично уничтожил из штатного оружия пулемётный расчёт националистов, удерживающих под контролем дорожную развязку, чем обеспечил стремительное продвижение российских подразделений в заданном направлении», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее факт ночных и утренних атак по ряду объектов энергетической и промышленной инфраструктуры на оккупированной нацистским режимом Киева территории Запорожской области признал глава так называемой киевской областной администрации Запорожья Александр Старух.