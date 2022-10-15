Вашингтон, 15 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Федеральная комиссия по связи США (FCC) намерена запретить продажу в стране любого нового телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект FCC.

A4-Nieuws Huawei

Председатель FCC Джессика Розенворсел ранее разослала проект этого документа другим руководителям ведомства для утверждения. В этом проекте предусматривается полный запрет на продажу оборудования Huawei и ZTE в США без получения специального разрешения.

Розенворсел объясняет необходимость этого решения тем, что китайское телекоммуникационное оборудование представляет угрозу для национальной безопасности США. Ожидается, что Конгресс США примет решение по этому вопросу в ноябре 2022 года.

Ранее в США уже вводили санкции в отношении Huawei и ZTE. В марте 2021 года эти гиганты и ещё три китайские компании были внесены в список производителей, представляющих угрозу национальной безопасности.

В 2020 году в США запретили использовать государственные средства для закупки продукции Huawei и ZTE. Ещё раньше — в 2019 году — Huawei, Hikvision и другие китайские технологические компании были включены в «чёрный список» министерства торговли США.