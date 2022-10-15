Томск, 15 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Дорожный фонд Томской области в 2022 году составил 11,177 млрд рублей. что на 22% больше, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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По словам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Николая Руппеля, до конца года в области будет реконструировано и отремонтировано более 350 км региональных и местных дорог. В нормативное состояние будет приведено более 240 км улично-дорожной сети в Томске, Северске и региональных трасс.

«Параллельно ведется контрактация объектов нацпроекта на 2023 год, а в Северске и на региональной сети дорожники уже вышли на часть таких объектов», — отметил чиновник.

Реконструкция трассы Камаевка — Асино — Первомайское в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведётся с опережением графика и завершена на 95%.